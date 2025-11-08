Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entusiasmo de los seguidores de Ricardo Montaner fue inmediato: todas las entradas para su concierto del 21 de febrero en el Movistar Arena se agotaron en cuestión de horas. Este show marcará el inicio de su nueva gira mundial, “El Último Regreso World Tour 2026”, un tour que simboliza su regreso a los escenarios tras varios años de silencio.

Ante la abrumadora demanda, se anunció una segunda fecha para el 22 de febrero, cuyas entradas estarán disponibles desde el lunes 10 de noviembre a las 16 horas en movistararena.com.ar. Los tickets podrán abonarse con todos los medios de pago y hasta seis cuotas sin interés con Banco Ciudad.

Un regreso cargado de emociones y renovación artística

Tras más de cuatro décadas de carrera ininterrumpida, Montaner decidió tomar un tiempo para reflexionar y mirar hacia adentro. En un mensaje a sus seguidores, el artista expresó: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el tour El Último Regreso”.

Ahora, vuelve con energía renovada, nuevas canciones y una producción que promete ser una verdadera celebración de su legado musical. Este reencuentro no solo es un regreso escénico, sino también una nueva etapa personal y artística para el cantante.

Fechas de la gira mundial y alcance internacional

El tour comenzará en Buenos Aires y continuará el 1° de marzo en Córdoba (Estadio Instituto). Montaner seguirá su recorrido por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de extenderse por Europa, con presentaciones confirmadas en España, Francia e Italia.

Esta planificación refleja la magnitud de un tour global, que buscará conectar con sus fanáticos en múltiples continentes y consolidar su estatus como una de las voces más importantes de la música latina.

Nuevo single y videoclip: la carta de presentación del tour

El lanzamiento de la gira coincide con la salida de su nuevo single, “El Último Regreso”, disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial. El tema combina nostalgia y esperanza, reflejando fielmente el estilo emotivo que caracteriza a Montaner. Este lanzamiento funciona como la carta de presentación de su renovada etapa artística.

Trayectoria y legado musical

Con más de 40 años de carrera, 25 discos de estudio y una interminable lista de éxitos, Ricardo Montaner se consolidó como uno de los referentes de la música latina. Su trayectoria incluye premios Multiplatino, Gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar, Latin Grammy y múltiples reconocimientos de Billboard. En 2024 fue distinguido con el galardón “Latin American Music Awards Legacy” por su contribución histórica a la industria musical y su impacto en la cultura hispana.

Montaner promete que esta gira será mucho más que una serie de conciertos: será un reencuentro emocional con su público y una celebración de cuatro décadas de música y amor compartido.