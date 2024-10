Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es “único que le queda” tanto al peronismo como “a los argentinos” como alternativa, en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la Presidencia del Partido Justicialista (PJ).

“Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos“, lanzó Quintela en declaraciones radiales.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: “Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no genere ningún tipo de suspicacia“.

“Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas”, agregó.