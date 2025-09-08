Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el riesgo país volvió a trepar y este lunes superó los 1.000 puntos básicos, un nivel que refleja la desconfianza de los inversores.

Pese a que el presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico, el mercado reaccionó con caídas en los bonos de deuda pública y expectativas de mayor incertidumbre. En el sector financiero temen que el Gobierno se vea obligado a aumentar el gasto público, lo que complicaría el pago de los vencimientos de deuda en el corto plazo.

Este no es un escenario nuevo: el índice ya había mostrado tensión en la previa electoral, pero ahora el contexto político amplifica el riesgo.

Qué significa que suba el riesgo país

El riesgo país mide la diferencia en la tasa de interés que debe pagar la Argentina para financiarse frente a un país considerado seguro, como Estados Unidos. Cuanto más alto, más caro y difícil es conseguir crédito.

Consecuencias del aumento del riesgo país:

Crédito más caro: el Estado y las empresas deben pagar tasas más altas para endeudarse.

Acceso limitado al financiamiento: puede cerrarse el mercado internacional para el país y para el sector privado.

Fuga de capitales: los inversores buscan opciones más seguras, presionando sobre el dólar y las reservas.

Impacto en la economía real: menos inversión productiva, menor creación de empleo y riesgo de recesión.

Presión sobre el peso: suele haber devaluación y, como consecuencia, más inflación.

El escenario actual coincide con advertencias previas de consultoras internacionales como JP Morgan, que ya anticipaban tensión cambiaria, presión sobre las tasas y caída de reservas.