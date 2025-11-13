Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La natación patagónica dijo presente en Cochabamba. En el inicio de la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione, los nadadores de Río Gallegos Dana García y Joaquín Zuleta —integrantes de la Selección Argentina juvenil y formados en el Club Hispano Americano— protagonizaron una apertura con resultados que confirmaron su proyección: García se colgó tres medallas en la primera jornada (oro en el 4×100 libre, plata en 200 espalda y bronce en 400 libre) y Zuleta fue finalista en la prueba de fondo de 800 libre, con un octavo puesto que aportó al puntaje del equipo.

Medalla de plata en 200 espalda para García.

El estreno nacional dejó, además, un balance sólido de conjunto. Argentina cerró el día con 12 medallas en la Copa Pacífico (3 doradas, 5 plateadas y 4 de bronce) y 7 medallas en la Copa Julio Maglione (3-1-3), tras una seguidilla de pruebas intensas. En ese marco, García volvió a mostrarse competitiva en el tramo final del 4×100 libre —donde el relevo argentino superó al combinado de Brasil— y sostuvo rendimiento en sus pruebas individuales de 200 espalda y 400 libre, claves para el medallero y para su consolidación en el plano internacional. Zuleta, por su parte, compitió en un lote exigente de fondistas y se metió en la final con un desempeño que ratificó su crecimiento en la distancia.

El doble frente competitivo —Pacífico y Maglione— reunió a juveniles de referencia en la región y ofreció una escala de alto nivel para medir el momento del recambio argentino. Los parciales de la primera jornada mostraron finales reñidas y hegemonías alternadas entre potencias sudamericanas, con pasajes donde las postas nacionales inclinaron la balanza. Para los dos representantes de Hispano Americano, el valor agregado pasó por capitalizar el roce internacional: largadas y virajes más precisos, administración del ritmo en los parciales de fondo y cierres de posta bajo presión.

El impacto en Santa Cruz no es menor. Con recorridos construidos a fuerza de viajes largos y entrenamientos intensivos, García y Zuleta consolidaron un hito simbólico para la Patagonia: competir y subirse al podio continental en un escenario donde cada centésima cuenta. La agenda de Cochabamba continuará con series y finales que completarán el programa de ambas copas.