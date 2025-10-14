Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con clima fresco, pero cancha firme, la primera jornada del Campeonato Anual 25/26 ofreció una vuelta exigente desde el hoyo 1 y definiciones cerradas en todos los tableros. En Mixta Gross, Agustín Paradelo firmó 81 golpes y se quedó con el triunfo de punta a punta. Completaron el podio Carlos Talay con 83 y Javier Morales con 89. Entre los diez mejores se ubicaron, además, Ángel Balceda (92), Pedro Vasileski (93), Eduardo Larrosa (95), Omar Becerra (96, T7 con Daniel Pérez), Carlos Franco (98) y Carla Gotti (100).
En Mixta Neto HCP Index 0–20,9, la regularidad premió a Agustín Paradelo, que se impuso con 70 golpes netos, apenas un golpe mejor que Carlos Talay (71). El tercer lugar quedó compartido entre Javier Morales y Pedro Vasileski, ambos con 73, lo que subrayó el equilibrio de una categoría donde el putt marcó diferencias.
En Mixta Neto HCP Index 21–54, Omar Becerra dominó con una gran tarjeta de 67 neto y se subió a lo más alto del tablero. Detrás, empataron el segundo puesto Carlos Cortes y Juan Carlos Mancini con 77, mientras que Germán Calliero quedó a tiro con 81 y Nelson Torres cerró con 88.
“Corte 9”
El club anunció para este miércoles 15 de octubre una nueva edición del “Corte 9”, el formato ágil a 9 hoyos (Medal Play, 1 al 9) pensado para cortar la semana, fomentar la participación y mantener vivo el club house. Habrá salidas durante todo el día, categoría mixta única (HCP Index 0 a 54), y premiación auspiciada por La Jaula Golf Indoor —con un tubo de pelotas para el ganador siempre que participen al menos seis jugadores—.
La primera bandera del año dejó sensaciones positivas y un tablero que ya muestra candidatos, pero también margen para sorpresas. El golf de Río Gallegos volvió a escena con nombres propios, tarjetas firmes y una agenda que invita a jugar más y mejor.
