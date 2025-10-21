El Río Gallegos Golf Club vivió una jornada intensa y pareja en la segunda estación del Torneo Eduardo “Lalo” Harris. En Mixta Gross, Agustín Paradelo y Eduardo Larrosa compartieron el mejor score del día y sumaron 8,5 puntos cada uno, mientras que Carlos Talay y Javier Morales quedaron terceros con 4,5. Con esos resultados, el acumulado tras dos fechas muestra a Paradelo al frente con 18,5 puntos, seguido por Talay (11,5) y Larrosa (10,5), en un leaderboard que se compactó temprano en la temporada.

Resultados combiandos del Campeonato Eduardo “Lalo” Harris.

La categoría Mixta Neto 0–20,9 tuvo como ganador de la fecha a Javier Morales (10 puntos), escoltado por Agustín Paradelo (6) y Eduardo Larrosa (6). En la tabla combinada de Fechas 1 + 2, Paradelo manda con 16, con Morales como inmediato perseguidor (14,5) y Talay tercero (10).

En Mixta Neto 21–54, Nelson Torres se quedó con la victoria del día (10 puntos) y Omar Becerra fue segundo (7). En el acumulado de dos fechas, Becerra sostiene la punta con 17, seguido por Torres (13), mientras que Carlos Cortes y Juan Carlos Mancini comparten el tercer peldaño (6).

El club comunicó que la cancha permanecerá cerrada por aireación de los greens. Por tal motivo, no se realizará el Corte 9 ni habrá fecha del campeonato el próximo sábado. Las actividades se retomarán cuando el estado del campo lo permita. Además, entre hoy y mañana se convocó a los socios a colaborar con palas y escobillones para barrer tarugos y desparramar arena: cuantos más se sumen, más rápido finalizarán los trabajos.

El arranque del campeonato confirmó tendencias y abrió el juego para nuevas sorpresas. Con el fairway en buen estado y el viento más dócil, cada hierro y cada putt valieron doble.