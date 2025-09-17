Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una marcha federal universitaria se realizó este miércoles en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, en el marco de una jornada nacional en defensa de la universidad pública argentina y en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitaria. Estudiantes, docentes y gremios de la comunidad universitaria se movilizaron en rechazo a la política de ajuste y reclamaron presupuesto para universidades públicas y becas para estudiantes.

La concentración comenzó cerca del mediodía sobre calle Mendioroz y avenida San Martín. A las 13 horas, una multitudinaria columna llegó hasta el mástil central, donde se leyó un documento unificado firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La movilización contó con la participación de estudiantes, docentes y no docentes de la UTN y la UNPA, y diversos gremios como SIDUNPA, ATUNPA, ADIUNPA, Franja Morada, CEPA, Caldera, el Centro de Estudiantes de la UARG y representantes de CONICET, entre otros. La marcha fue encabezada por el decano de la UTN Facultad Regional Santa Cruz, Sebastián Puig, y la decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, Karina Franciscovich.

Reclamos y defensa de la universidad pública

Durante el acto central, distintos referentes de la comunidad educativa leyeron un documento federal en defensa de la universidad pública, que también será replicado en otras ciudades del país.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El propio gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110% de diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales, y aun así niega las paritarias. La recuperación salarial exige más del 40% de incremento sobre el último mes”, señalaron.

Además, remarcaron que “la ciencia es universidad: nuestras casas de estudio representan más del 60% de la investigación y forman a quienes constituyen la base del desarrollo nacional”, y reclamaron actualización de becas estudiantiles, un boleto educativo federal y el rechazo legislativo al veto presidencial.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sin universidad no hay futuro”

El texto concluyó con un mensaje de unidad: “Todas y todos somos la universidad pública argentina… un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes… Para que la Argentina que nos merecemos sea posible.”

La marcha federal universitaria en Río Gallegos se sumó así a la jornada nacional en defensa de la universidad pública, con el objetivo de visibilizar el impacto del veto presidencial y exigir presupuesto, salarios dignos y becas para estudiantes, bajo la consigna: sin universidad no hay futuro.