Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol formativo tuvo cita en Río Gallegos con el Torneo de Fútbol Infantil “Soberanía Argentina”, impulsado por Boca RG y Talleres RG. La competencia se jugó en la cancha de Boca (Avenida Asturias) y en la cancha de Fútbol Suizo de Talleres (Avenida Mariano Moreno), con formato adaptado por edades: 2010/2011 y 2012/2013 en cancha de 11; 2014 y 2015 en cancha de 9; y 2016 y 2017 en modalidad suizo.

El sistema de disputa contempló Copa de Oro, Plata y Bronce, lo que garantizó minutos para todas las delegaciones y cerró cada jornada con definiciones por categoría. Además, estuvo presente Gerardo Biondi, captador de Huracán de Trelew, para observar talentos y evaluar proyección en estructuras competitivas nacionales.

La organización confirmó la participación de representativos del interior, con equipos provenientes de Río Turbio, El Calafate y Perito Moreno, entre otros. Más allá de los resultados, el certamen fortaleció el rodaje, la convivencia y la identidad de los chicos, y dejó una agenda abierta a nuevas ediciones en el calendario patagónico.