El fútbol formativo tuvo cita en Río Gallegos con el Torneo de Fútbol Infantil “Soberanía Argentina”, impulsado por Boca RG y Talleres RG. La competencia se jugó en la cancha de Boca (Avenida Asturias) y en la cancha de Fútbol Suizo de Talleres (Avenida Mariano Moreno), con formato adaptado por edades: 2010/2011 y 2012/2013 en cancha de 11; 2014 y 2015 en cancha de 9; y 2016 y 2017 en modalidad suizo.
El sistema de disputa contempló Copa de Oro, Plata y Bronce, lo que garantizó minutos para todas las delegaciones y cerró cada jornada con definiciones por categoría. Además, estuvo presente Gerardo Biondi, captador de Huracán de Trelew, para observar talentos y evaluar proyección en estructuras competitivas nacionales.
La organización confirmó la participación de representativos del interior, con equipos provenientes de Río Turbio, El Calafate y Perito Moreno, entre otros. Más allá de los resultados, el certamen fortaleció el rodaje, la convivencia y la identidad de los chicos, y dejó una agenda abierta a nuevas ediciones en el calendario patagónico.
