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El fútbol de Río Gallegos tendrá una importante oportunidad para sus jóvenes talentos. Este miércoles 25 de noviembre se desarrollará una jornada de captación de futbolistas en el predio del Atlético Boxing Club, con la participación de representantes vinculados a Racing Club, Asensio Sports y Global 10.

La convocatoria está destinada a jugadores de las divisiones formativas y tiene como objetivo detectar nuevos talentos, evaluar sus condiciones futbolísticas y brindarles la posibilidad de mostrarse ante los responsables de esta iniciativa.

El presidente del Boxing Club, Leonardo Mata, junto a los integrantes del área de captación de Racing Club.

La actividad comenzará a las 14:30 horas con las categorías 2007, 2008 y 2009. Posteriormente, a las 15:30, será el turno de los futbolistas nacidos en 2010 y 2011, mientras que a las 16:30 se presentarán las categorías 2012 y 2013. Finalmente, a partir de las 17:30, se realizarán las evaluaciones correspondientes a los jugadores de las categorías 2014 y 2015.

Además, la organización confirmó una segunda jornada para el jueves 26 de noviembre, con horario todavía a confirmar, en la que volverán a ser evaluados aquellos futbolistas que resulten preseleccionados durante la primera instancia.

Julián Asensio, representante de Asensio Sports, leyendo La Opinión Austral.

Desde la organización remarcaron que todos los participantes deberán concurrir obligatoriamente con indumentaria deportiva, canilleras y una botella de agua individual. Asimismo, solicitaron máxima puntualidad para respetar los horarios establecidos y garantizar el normal desarrollo de las evaluaciones.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados, por lo que se invita a los clubes de Río Gallegos a participar de esta convocatoria.

La iniciativa, que reúne a Racing Club, Asensio Sports, Global 10 y Atlético Boxing Club, representa una valiosa oportunidad para los futbolistas de la ciudad que buscan proyectarse y dar nuevos pasos en su formación deportiva.

De esta manera, Río Gallegos volverá a ser escenario de una propuesta de captación que permitirá a jóvenes jugadores de diferentes instituciones mostrar sus condiciones y alimentar el sueño de llegar a nuevas oportunidades dentro del fútbol.