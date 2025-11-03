Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Treinta años pasaron desde el atentado en Río Tercero, la tragedia que dejó siete muertos, más de 300 heridos y la destrucción total de gran parte de la ciudad cordobesa. La mañana del 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones en la Fábrica Militar transformó la rutina de los vecinos en una pesadilla: proyectiles y municiones volaron por los aires y miles de personas debieron evacuar sus hogares.

En un primer momento, se creyó que se trataba de un accidente dentro de la planta de Fabricaciones Militares, pero con el avance de la investigación judicial se comprobó que la explosión fue intencional. El objetivo había sido ocultar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina, en plena guerra de los Balcanes, y a Ecuador, durante el conflicto del Cenepa con Perú.

El estallido cambió para siempre la historia de Río Tercero. Hogares, escuelas y comercios quedaron reducidos a escombros, mientras la lista de víctimas fatales sumaba nombres que la ciudad no olvida: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

Recién en 2014, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó a cuatro ex directivos de Fabricaciones Militares por el delito de “estrago doloso agravado”. Años después, el expresidente Carlos Menem fue hallado responsable de la venta ilegal de armas, aunque nunca cumplió pena efectiva por tener fueros parlamentarios hasta su muerte en 2021.

Este lunes, Río Tercero conmemora el 30° aniversario de la tragedia con diversas actividades. El acto central se realizó a las 8:20 en el Paseo del Milagro, y durante el día habrá homenajes en distintos puntos de la ciudad. A las 18:00, se llevará a cabo la ceremonia principal en la Plazoleta de la Evocación, en memoria de las víctimas y como símbolo de resiliencia para toda la comunidad.