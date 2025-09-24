Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la pista sintética del Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario, el 54° Campeonato Nacional U20 confirmó un dato que ya se insinuaba: el atletismo de Río Gallegos tiene presente y futuro. Con buenas actuaciones y marcas, Santiago Guidetti y Jeremías James Peronja subieron a lo más alto del podio y extendieron una temporada de crecimiento sostenido.

La competencia fue organizada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA) y la Federación Santafesina (FSA). Este Nacional se disputó por federaciones provinciales —participaron, entre otras, la FAC (Federación Atlética Cordobesa), la FAM (Federación Atlética Metropolitana), etc.—. En Santa Cruz hoy no está formalmente organizada la federación, pero la CADA autorizó la participación y los cinco atletas santacruceños compitieron representando a la provincia, hecho que realza el valor deportivo e institucional de sus resultados.

En ese marco de máxima exigencia, Jeremías James Peronja (Club IPEI) se proclamó campeón en salto en alto con 1,96 m, resultado que rubricó su gran momento competitivo: en mayo, en la misma ciudad, ya se había coronado en la Copa Nacional de Clubes, por lo que cerró un doblete nacional en 2025. En Rosario fue asistido por el profesor Olmes Fornero, ante la ausencia de su entrenadora habitual, Isabella Cóceres.

El turno de la velocidad también llevó sello patagónico. Santiago Guidetti (Club Vial) fue campeón nacional de 100 metros con 10.54 y, además de la medalla, obtuvo la marca mínima exigida para integrar la Selección Argentina rumbo al Sudamericano U20 que se disputará en octubre, en Lima. El velocista, que había sido subcampeón de 100 y 200 m en la Copa de Clubes de mayo, dio en Rosario el salto de calidad que buscaba. En pista trabajó bajo la guía del profesor Hugo Gómez, en reemplazo de su entrenadora Mariana Esper.

La representación santacruceña se completó con Abril Petazzi (Puerto Deseado), Micaela Salazar y Lautaro Salazar (Cañadón Seco). Petazzi fue subcampeona nacional en 3000 m con obstáculos (12m16s) y sumó puestos de finalista en mediofondo; Micaela Salazar terminó 9ª en bala (8,01 m); y Lautaro Salazar cerró 13º en disco (33,05 m) y 14º en bala (10,24 m). Más allá de los podios, la cosecha provincial ratificó que Santa Cruz compite de igual a igual cuando el calendario pone en juego títulos nacionales.

El dato técnico convive con otro que da dimensión al logro: la preparación cotidiana en Río Gallegos se realiza sin pista sintética propia y, muchas veces, en condiciones climáticas exigentes. Aun así, el trabajo de clubes, profesorado y familias sostiene la proyección de los atletas y permite que el rendimiento se traslade a los grandes escenarios. En este torneo, el estándar organizativo y la calidad de la pista rosarina ofrecieron el contexto ideal para que los santacruceños confirmaran lo que insinúan cada fin de semana en el sur.

Con 1,96 m para James y 10.54 para Guidetti, el Nacional dejó dos referencias claras: un saltador que encadena títulos y un velocista con parámetros de selección. Los próximos desafíos de Guidetti y James serán la Copa Nacional de Mayores, en octubre en el CeNARD, con el objetivo de sumar competencia, y en diciembre los Juegos Binacionales de la Araucanía en Santa Rosa (La Pampa). En paralelo, ambos esperan la definición de la CADA sobre la Selección Nacional U20 que representará a Argentina en el Sudamericano de fines de octubre en Lima (Perú).