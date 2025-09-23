Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Séptima de River Plate dio otra muestra de solidez en un tramo caliente del torneo juvenil de AFA. En Mendoza, el equipo que integra el riogalleguense Leonardo Luna superó por 2–0 a Independiente Rivadavia y estiró su buen momento competitivo, sosteniéndose en el lote de arriba y a solo tres unidades del líder Boca Juniors cuando restan cuatro fechas para el final.

El encuentro se abrió rápido: a los 4’ del primer tiempo, David Silva puso el 1–0 para el Millonario, capitalizando el empuje de un equipo que salió a imponer condiciones desde el arranque. Ya en el complemento, a los 16’ ST, apareció el 10, Luca Scarlato, para sellar el 2–0 definitivo y blindar una victoria clave por juego y por contexto.

El once inicial formó con Braulio Dieguis; Dylan Baigorria, Joel Pensotti, David Silva; Galo Escobar, Diego Olivera; Tobías Goytia, Mirko Fernández, Nahuel Vukojevich, Luca Scarlato y Agustín Valdez (esquema 4-3-3). En el banco estuvieron Joaquín Ortiz, Santiago Gasparini, Lautaro Vera, Leonardo Luna, Alexis Pastoriza, Lautaro Saucedo y Nazareno Rodríguez.

Más allá del resultado, River volvió a mostrar las señas que lo sostienen en la pelea grande: presión alta ordenada, mediocampo intenso para disputar segundas pelotas y un ataque capaz de lastimar con movilidad y pases filtrados. El equipo de Damián Castellanos administró la ventaja con criterio, sin ceder metros en la mitad de la cancha y reduciendo al mínimo las chances del rival.

En la tabla de posiciones, el Millonario se mantiene a 3 puntos de Boca Juniors, con el condimento de que el cierre presenta margen acotado de error para todos los protagonistas. La próxima jornada será contra Independiente (Avellaneda) en el River Camp, un cruce de alto voltaje competitivo que puede impactar directo en la definición del certamen.