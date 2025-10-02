Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que tuvo lugar este jueves, se eligieron las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2025-2027 confirmándose la continuidad de Minera Santa Cruz -representada por Roberto Cacciola– al frente de la presidencia de la organización.

En su discurso de asunción, Cacciola destacó la importancia de fortalecer los espacios de concertación para avanzar hacia la consolidación definitiva del sector minero en su conjunto. Asimismo, subrayó la necesidad de alcanzar consensos sobre temas clave para la industria, como la normativa sobre glaciares, el régimen de retenciones y el desarrollo de proveedores locales, entre otros.

Nueva Comisión Directiva CAEM

Presidente: Minera Santa Cruz S.A.

Vicepresidente 1°: Glencore Pachón S.A.

Vicepresidente 2°: Minera del Altiplano S.A.

Vicepresidente 3°: Argentina Fortescue S.A.U.

Vicepresidente 4°: CEMINCOR

Vicepresidente 5°: Corriente Argentina S.A.

Vicepresidente 6°: Andes Corporación Minera S.A.

Secretario: Eramine Sudamérica S.A.

Prosecretario: Minera Don Nicolas S.A.

Tesorero: Cámara Minera de Jujuy

Protesorero: Mansfield Minera S.A.

Vocal 1°: Minera Exar S.A.

Vocal 2°: Cámara Minera de San Juan

Vocal 3°: Pampa Exploración S.A. (NGX Minerals)

Vocal 4°: Potassium S.A.

Vocal 5°: Estelar Resources S.A.

Vocal 6°: CEFAS S.A.

Vocal 7°: Cámara de la Minería de Salta

Vocal 8°: Central Puerto S.A.

Vocal 9°: Cámara de la Piedra de la Prov Bs As

Vocal 10°: Albemarle Argentina S.R.L

Vocal 11°: Abraplata Argentina S.A.

Vocal Suplente 1°: Minas Argentinas S.A.

Vocal Suplente 2°: Austral Gold Argentina S.A.

Vocal Suplente 3°: Litio Minera Argentina S.A.

Comisión revisora de cuentas

Titular: Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L.

Titular: KPMG

Suplente: Compañía Minera Piuquenes S.A.

Suplente: Sales de Jujuy S.A.