Con la música de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale, este domingo en el Teatro Colón en Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gala por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial, oportunidad en la que dialogó con Roberto Favaloro, tesorero y presidente honorario de la fundación.

“Pasaron 25 años, nunca tuvimos planes duraderos, lo que hicimos fue acomodarnos día a día a la realidad argentina porque es muy cambiante y es muy difícil hacer planes a largo plazo. La realidad es muy flexible, sobre todo la económica”, repasó recordando los inicios del Consejo de Administración de la Fundación en el 2000.

“Lo económico fue lo que hizo que mi tío se tome la vida, nosotros seguimos con esos problemas, manejándolos día a día. Hicimos planes a cinco años, pero nunca funcionan, hay que cambiarlos”, reconoció.

“A partir del 2000, continuamos con diferentes procedimientos, agregando otras especialidades como neurociencias, trasplante de intestinos y muchos otros trasplantes. Próximamente se está evaluando la posibilidad de incluir un robot en la parte quirúrgica, el crecimiento siempre existió, la pregunta es ¿cómo se hace?, es como si fueran naipes, es barajar el día a día y así crecer”, explicó.

Finalizando, destacó cuál ha sido el espíritu para llegar a los 50 años: “La pasión por lo que uno hace y la honestidad, pensar que el paciente es el único privilegiado, sin eso no se hubiera llegado hasta acá”.