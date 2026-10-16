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La música, el glamour y las emociones fueron protagonistas de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por APTRA. Desde Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes conversaron con las figuras que formaron parte de la ceremonia.

Entre ellas estuvo Rocío Marengo, conductora de Todo Cocinado, el programa de Canal 9, señal que transmitió la premiación. En diálogo con este medio, celebró el evento y destacó el trabajo detrás de la organización. “Fue una noche fantástica, superó ampliamente mis expectativas, estuvo hermoso”, expresó.

Consultada sobre la convocatoria y las críticas que rodean a la institución, Marengo fue contundente: “Yo creo que todos hoy se dieron cuenta de que APTRA es una institución enorme y que hoy dejó demostrado que hace las cosas bien, serias”.

Además, se mostró orgullosa del equipo de producción de Canal 9 y destacó la presencia de numerosos artistas en esta primera edición.

Su felicidad como mamá y el presente en la televisión

Más allá de la gala, la conductora habló de su presente personal y de la maternidad. Feliz con su bebé y con su trabajo diario en televisión, aseguró que la llegada de su hijo fue una experiencia que la enriqueció.

“Es muy piola, es un nene que me acompaña mucho y siento que no me restó, al contrario, me sumó por todos lados”, contó.

Sobre esta nueva etapa, Marengo dejó una frase que resume cómo vive la maternidad: “Me gusta esta versión mía como mamá, me gusta mucho y tengo el mejor hijo del mundo”.

Entre los compromisos laborales y la crianza, la conductora aseguró que logró encontrar su propio ritmo y disfruta de una etapa que, según sus palabras, le aportó felicidad tanto en lo personal como en lo profesional.