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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

En ese marco, el dirigente deportivo y empresario Rodolfo D’Onofrio analizó el presente de River Plate y llamó a mantener la paciencia con el armado del plantel. El expresidente de la institución de Núñez respaldó el trabajo del cuerpo técnico y destacó la jerarquía de los refuerzos al señalar que tiene la esperanza de que hay que “darle tiempo al técnico para que lo pueda armar”, recordando además que el equipo cuenta con “una defensa que es la del Mundial” y un plantel con muy buenos jugadores.

Reflexionó sobre el desgaste físico de los futbolistas ante la sobrecarga de partidos en el calendario internacional. En ese sentido, valoró el esfuerzo del equipo argentino al señalar que llegaron “un poco extenuados” al tramo decisivo porque son deportistas que están disputando demasiados compromisos, aunque rescató el mérito de haber alcanzado la instancia decisiva. “Hay que saber perder; nos tocó perder la final, pero llegamos hasta ahí y llegar a una final es muy importante”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre las acusaciones de racismo impulsadas desde el exterior hacia el país, el dirigente fue categórico en su respuesta. “Que somos racistas es un disparate, en Argentina eso no es verdad”, afirmó con contundencia. Atribuyó el fenómeno al impacto de las plataformas digitales al explicar que es un problema de las redes que meten cosas para complicar todo, y concluyó que se le termina dando entidad a “algunos pocos que escriben y tienen mucha salida”.