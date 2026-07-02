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En el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Cabo Verde en búsqueda de un boleto a los octavos de final, donde ya esperará el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

Previo a este encuentro, Rodrigo De Paul, uno de los referentes del plantel comandando por Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en donde se refirió tanto a su rival como también al nivel que viene mostrando el capitán de su equipo, Lionel Messi.

Qué dijo Rodrigo De Paul en la previa del partido con Cabo Verde

“Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está. Nos tocó un rival que hizo las cosas muy bien en fase de grupos, no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron“, inició para destacar al elenco africano.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que este compromiso es de vital importancia para la Albiceleste: “El partido de mañana es muy importante para nosotros, hay que afrontarlo con responsabilidad”.

Y cerró: “Cada selección tiene puntos altos y puntos más bajos. El mediocampo no define los partidos pero puede direccionarlo para un lado o para el otro”.

De Paul habló sobre Messi

“Siempre espero lo mejor de Leo (Messi), lo máximo. Es el mejor de la historia”, dijo sobre el rendimiento que viene mostrando el capitán del equipo, que lleva 6 goles en tres partidos.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de rodear a Leo y darles las herramientas necesarias para que él brille”, siguió sobre la importancia de rodearlo bien. Y cerró: “Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos”.