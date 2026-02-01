Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Romina Monzón, mamá de Jeremías, el joven asesinado por dos menores en Santa Fe, dialogó con la prensa luego del encuentro que tuvo en el Senado de la Nación con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver cómo los asesinos de mi hijo están libres es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento“, señaló en sus declaraciones.

Prevención

“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se oponga, porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas.

Romina Monzón pidió que la muerte de su hijo no sea en vano y reclamó cambios profundos.

Más adelante, agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron… Es todo muy perverso”.

Por lo ponto, la Cámara de Diputados de la Nación se encamina a dar el debate en sesiones extraordinarias sobre el futuro de la baja de edad de imputabilidad en Argentina.