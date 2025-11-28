Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes al mediodía, Rosalía se presentó en el programa “Nadie dice nada”, conducido por Nicolás Occhiato en el streaming Luzu, y dejó su marca en la audiencia. La visita de la artista catalana coincidió con su gira promocional de Lux, su nuevo álbum, y rápidamente se viralizó en redes sociales por su cercanía y simpatía.

Occhiato contó al inicio del programa cómo surgió la entrevista: “Por pedido de ella, quiso una nota distendida, a nuestro estilo, fuera de las formalidades”, lo que anticipó un encuentro relajado y ameno.

Momentos destacados y récord de espectadores

Rosalía se sentó en la mesa de Luzu junto a Martín Garabal, Ángela Torres, Santiago Talledo y Flor Jazmín Peña. Durante la entrevista, el canal registró un pico histórico de 320 mil espectadores en vivo, consolidando a “Nadie dice nada” como uno de los programas más vistos del día en streaming.

En la primera parte de la nota, la cantante compartió su experiencia en el microestadio de Ferro, donde el jueves estuvo presente en el show de los Cindy Cats junto a Diego Torres, Emilia Mernes y Trueno. Además, confesó qué comidas disfrutó en su primer día en Buenos Aires: empanadas, flan y diversos postres típicos que la hicieron sentir como en casa.

Rosalía habla de “Lux” y su proceso creativo

La conversación se centró luego en Lux, su nuevo disco, que según la artista refleja un año de trabajo minucioso en letras y producción. Rosalía destacó la profundidad de sus canciones y la importancia de escucharlas por etapas.

“Me dediqué un año entero a hacerlo, a pensar bien las letras. He sido paciente y lo hice con tiempo. Me hace feliz que Flor Jazmín me diga que esta música la lleva a meditar”, comentó la cantante, mostrando su entusiasmo por la conexión con los panelistas y el público.

Juegos y secciones clásicas: risas aseguradas

Para cerrar la nota, Rosalía participó en las secciones históricas del programa: “Toxi o tiene un punto” y “Dedo caliente”, generando momentos de humor y complicidad con los panelistas. Su participación distendida y cercana fue destacada por los fans, quienes rápidamente compartieron clips en redes sociales.

La visita de Rosalía a “Nadie dice nada” no solo consolidó su presencia en Argentina, sino que también posicionó al programa como un referente del streaming con entrevistas auténticas y entretenidas.