La diputada nacional Roxana Reyes (UCR), votó en contra de los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Sin embargo, aclaró que comparte la idea del equilibrio fiscal y control, pero “sin desfinanciar la educación”.

“Estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, con ordenar las cuentas públicas y con controles rigurosos de los recursos de todos los argentinos”, subrayó. Sin embargo, advirtió que “al corregir errores, no podemos perder la posibilidad de que cada joven, cada docente y cada investigador sigan encontrando en la universidad un horizonte de futuro”.

La diputada destacó que la educación no es un gasto, sino una inversión estratégica: “Lo que una persona adquiere a través del conocimiento nadie se lo puede arrebatar. Esa es la base de la movilidad social ascendente que distinguió a la Argentina en el mundo”, afirmó.

Roxana Reyes reclamó garantizar condiciones dignas para los docentes: “Tenemos que evitar que los docentes deban recurrir al pluriempleo para poder vivir, porque eso debilita su tarea y las funciones esenciales que cumplen fuera del aula, como preparar clases o capacitar ayudantes”.

También advirtió sobre la necesidad de recursos materiales para la investigación: “No podemos permitir que los estudiantes de carreras técnicas o científicas se formen a medias por falta de material para prácticas, como está sucediendo ahora”.

La legisladora puso en valor el rol de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en la provincia: “A miles de kilómetros de las grandes universidades, la UNPA ha sido un actor clave para mejorar los índices educativos y ofrecer carreras estratégicas para el trabajo local. Ha permitido que chicos que jamás podrían mantenerse en universidades del centro del país accedan a educación superior en Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto San Julián o Río Turbio”.

También recordó que su posición ha sido coherente en todos los debates presupuestarios: “Desde que se discute el presupuesto universitario he votado siempre en el mismo sentido: presupuesto sí, descontrol nunca. Recursos para la educación, sí; transparencia en el manejo de esos recursos, siempre”.

Para concluir, Roxana Reyes remarcó: “La Argentina necesita ordenar sus cuentas, sí. Pero también necesita invertir en su gente. La universidad no compite con el equilibrio fiscal: lo hace posible al elevar la productividad y la base tributaria”.