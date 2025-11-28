Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) mantuvo un encuentro de trabajo con la flamante senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, Patricia Bullrich.

Durante la reunión, Reyes le transmitió sus felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa legislativa de Bullrich, destacando “la importancia de fortalecer el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan encarar los desafíos urgentes que atraviesa la Argentina”.

Ambas dirigentes intercambiaron miradas sobre los principales problemas que afectan a Santa Cruz y al país, y coincidieron en la necesidad de avanzar con reformas profundas, modernizar el marco normativo y promover políticas que garanticen mayor desarrollo, transparencia y previsibilidad.

Roxana Reyes subrayó la crítica situación económica e institucional de Santa Cruz y remarcó la importancia de impulsar cambios que permitan recuperar la producción, mejorar la calidad de vida y abrir nuevas oportunidades para los santacruceños.

Asimismo, la diputada recibió un mensaje de respaldo sobre el futuro de la provincia y la necesidad de seguir trabajando para que Santa Cruz sea “una provincia más libre, con más oportunidades y alejada definitivamente de los modelos de corrupción y decadencia que marcaron los gobiernos kirchneristas“.

Al finalizar el encuentro, Reyes destacó: “Vamos a seguir impulsando una agenda firme y responsable, con la convicción de que Santa Cruz puede tener otro destino y que el país necesita transformaciones reales para salir adelante”.