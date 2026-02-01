Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Salesianos de Don Bosco en la Argentina expresaron este 31 de enero, fiesta de Don Bosco, su preocupación sobre que el actual debate acerca de la baja de edad de imputabilidad “quiera tratarse de manera expeditiva, sin un debate profundo que permita ver la complejidad del tema”.

En su comunicado, los salesianos manifiestan que el tema “nos toca el corazón” y piden volver a reflexionar sobre el documento “Mas oportunidades que penas”, que la Pastoral Social del episcopado argentino ofreció en marzo de 2025, al que expresan “adherimos plenamente como familia salesiana”.

“Don Bosco descubre su misión educativa pastoral visitando a adolescentes y jóvenes en las cárceles de Turín. Frente a esa realidad tan dura, constata la necesidad de un compromiso preventivo con los más vulnerables. Él mismo lo expresa así en sus memorias: ‘Entonces caí en la cuenta de que muchos habían ido a parar a la cárcel porque se encontraban abandonados a sí mismos. Quién sabe, dije para mí, si estos jóvenes hubiesen tenido fuera un amigo, que se hubiera preocupado por ellos, los hubiera asistido e instruido? se habrían mantenido alejados de la ruina o al menos disminuiría el número de los que entrarían en la cárcel’. Podemos decir que este es precisamente el lugar y experiencia vital donde nace el Sistema Preventivo”, abre el comunicado.

“Don Bosco descubre su misión educativa pastoral visitando a adolescentes y jóvenes en las cárceles de Turín”. SALESIANOS DE DON BOSCO EN ARGENTINA

“Por eso mismo a nosotros -Salesianos de Don Bosco en Argentina- nos toca el corazón el debate que quiere abordarse una vez más en este tiempo en nuestro país acerca de la baja de edad de imputabilidad. Nos preocupa que una cuestión de este tipo quera tratarse de manera expeditiva, sin un debate profundo que permita ver la complejidad del tema o aprovechando solamente los réditos políticos que pueda ofrecer una medida que no llega a dar respuesta a causas más profundas y estructurales“, expone.

En este marco, recuerda que “ya en marzo del año pasado, la Pastoral Social del episcopado argentino nos ofreció una reflexión clave en torno a este tema, y que creemos imprescindible recordar hoy, nos referimos al documento “Más oportunidades que penas”, al que adherimos plenamente como familia salesiana. Allí se propone un camino de diálogo que ayude a ver todo el panorama de la cuestión, para responder de manera más estructural que efectista de esta realidad que nos golpea“.

“Que San Juan Bosco, en su día, nos inspire a comprometernos más decididamente por la vida plena de todos los adolescentes y jóvenes, especialmente los más vulnerables”, cierra el texto.