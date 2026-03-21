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Dos policías de la provincia de Córdoba protagonizaron un conmovedor rescate que mantuvo en vilo a toda la comunidad. Se trata de Lucas Badra y Franco Cabrera, quienes encontraron a una niña de 2 años que había estado desaparecida durante casi 24 horas en la localidad de Cosquín.

Tras el hallazgo, ambos efectivos fueron ascendidos de manera extraordinaria por el gobernador Martín Llaryora en reconocimiento a su labor. Badra fue promovido de agente a cabo, mientras que Cabrera ascendió de sargento a sargento primero.

Según reconstruyó TN, los propios policías relataron cómo fueron las horas previas y el momento exacto en que lograron encontrar a la menor.

El momento del hallazgo en el monte

El operativo de búsqueda se extendió durante toda la noche y movilizó a distintas fuerzas. En ese contexto, los dos efectivos decidieron continuar el rastrillaje durante la madrugada.

“Fue un momento muy gratificante, muy feliz. Nos pusimos en el papel de padre, de tío. Sabíamos lo mal que lo estaba pasando la familia, un país entero la estaba buscando, así que no lo dudamos y nos quedamos”, relató Badra.

El instante en que encontraron a la menor fue impactante: “Al ver salir a la niña del monte, quedamos paralizados. No lo podía creer. No estaba seguro si era ella. Era algo parecido de película”.

El reencuentro con su familia.

Según contó, la nena estaba angustiada: “Estaba llorando, la abracé, la puse en mi hombro y ahí se tranquilizó”.

Un operativo centímetro a centímetro

Por su parte, el sargento Cabrera explicó cómo se desarrolló el rastrillaje en la zona donde finalmente apareció la niña.

“Nos habían marcado un lugar donde habían trabajado los perros. Nos desplazamos en cuatro motocicletas y ahí, centímetro a centímetro, con sirenas, bocinas y gritos con el nombre de la nena, del monte tupido apareció”, detalló también en declaraciones a TN.

La emoción fue inmediata: “Nos arrodillamos, nos quebramos porque se nos cruzaron mil cosas por la cabeza”.

Asistencia y alivio

Una vez que lograron contener a la menor, los efectivos priorizaron su estado de salud. Cabrera, quien además es paramédico, brindó las primeras atenciones.

“Lo primero que hicimos fue cobijarla. Le brindamos las primeras asistencias, la hidratamos, toleró bien el agua y la comida”, explicó.

El alivio llegó al confirmar que la niña se encontraba fuera de peligro. “Ahí dijimos: ‘Listo, misión cumplida’”.

El reencuentro con la familia

Otro de los momentos más conmovedores fue el reencuentro con sus familiares.

“Fue muy emocionante ver llegar a la familia. Estaban muy emocionados, un llanto total al recibir a la niña. Era algo de no creer”, recordó Badra.

Investigación en curso

Si bien los efectivos brindaron detalles del rescate, aclararon que otros aspectos del caso continúan bajo investigación judicial.

“Nos enfocamos pura y exclusivamente en el estado de salud. Hay cuestiones que están en manos de la fiscalía”, indicó Cabrera.

Según precisaron, la niña llevaba una sola prenda en la parte superior, coincidente con la descripción aportada por sus padres.