Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) se prepara para realizar el AmCham Forum Health, un espacio de diálogo público-privado diseñado para abordar los principales desafíos del sistema sanitario e identificar las oportunidades del sector para impulsar el crecimiento económico del país.

El evento se desarrollará el martes 6 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada reunirá a referentes del ámbito privado, autoridades nacionales y ministros de salud provinciales en torno al lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”. El evento cpntará con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones

Así será la agenda

La actividad iniciará a las 7:45 con la acreditación y el desayuno de bienvenida, seguidos por la apertura institucional a las 8:45 y las palabras iniciales de Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, a las 8:50.

El primer bloque temático, enfocado en el conocimiento y la inversión, se estructurará a través de los siguientes paneles:

09:00: Proteger el conocimiento para generar desarrollo: Disertarán Sandra Pitta (CONICET) y Carlos Annes (MSD), con la moderación de Florencia Radici (Forbes Argentina).

Disertarán Sandra Pitta (CONICET) y Carlos Annes (MSD), con la moderación de Florencia Radici (Forbes Argentina). 09:20: Investigación clínica como motor de desarrollo : cómo ampliar capacidades, inversión e innovación en todo el país: Participarán Silvana Kurkdjian (BMS Argentina y Chile), Juan Manuel Paz (Amgen Argentina) y Mariana Vázquez Durán (Directora Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación), bajo la moderación de Irene Hartmann (Clarín).

: cómo ampliar capacidades, inversión e innovación en todo el país: Participarán Silvana Kurkdjian (BMS Argentina y Chile), Juan Manuel Paz (Amgen Argentina) y Mariana Vázquez Durán (Directora Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación), bajo la moderación de Irene Hartmann (Clarín). 09:40 h | Salud e inversión: oportunidades para generar valor en Argentina: Expondrán María Eugenia Tibessio (DuPont Argentina) y Milagros Argüello (Boston Scientific), moderadas por Natalia Paratore (Indallo Well y MURAD).

Los expositores que estarán presentes en la próxima edición de AmCham.

La segunda etapa de la mañana profundizará en las políticas territoriales y la sostenibilidad de los servicios sanitarios:

10:15: Prioridades provinciales para una agenda común de salud : Panel que reunirá a los ministros del área Johana Carrizo (Catamarca), Ricardo Pieckenstainer (Córdoba) y Martín Regueiro (Neuquén), con la moderación de Victoria Lippo (El Cronista).

: Panel que reunirá a los ministros del área Johana Carrizo (Catamarca), Ricardo Pieckenstainer (Córdoba) y Martín Regueiro (Neuquén), con la moderación de Victoria Lippo (El Cronista). 10:40: Prevenir para cuidar: hábitos, autocuidado y un sistema de salud sostenible : Con la presencia de Gonzalo Gebara (La Serenísima), Sandro Vinces (Opella) y Gabriel Battistella (Subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires).

: Con la presencia de Gonzalo Gebara (La Serenísima), Sandro Vinces (Opella) y Gabriel Battistella (Subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires). 11:00: Redes de atención en el territorio: ¿cómo fortalecer la coordinación entre niveles y jurisdicciones? : Integrado por Martín Cottone (Boehringer Ingelheim), Carlos Funes (COSSPRA y OSEP Mendoza) y Federico Giner (Coordinador de Redes de Atención del Ministerio de Salud de Mendoza), moderado por Alejandro Horvat (La Nación).

: Integrado por Martín Cottone (Boehringer Ingelheim), Carlos Funes (COSSPRA y OSEP Mendoza) y Federico Giner (Coordinador de Redes de Atención del Ministerio de Salud de Mendoza), moderado por Alejandro Horvat (La Nación). 11:25: Talento para llevar la innovación a escala: Con la participación de Fernando Quintana (Intecnus), Ignacio Brusco (Decano de la Facultad de Medicina de la UBA) y Philip Glaser (Bayer), bajo la moderación de Milva Castellini (Telefé).

Posteriormente, a las 11:40, Alejandro Díaz, referente de AmCham Argentina, presentará los Key Notes institucionales, dando paso a una segunda pausa a las 11:50.

Cierre institucional

El tramo final del foro abordará la equidad en el acceso a los tratamientos y la incorporación de tecnología al sistema:

12:15: Brechas de acceso: cuando el territorio condiciona las oportunidades de salud: Expondrán Miguel Devoto (Danone Cono Sur) y María de San Martín (Fundación Donde Quiero Estar), con la moderación de Daniela Hacker.

Expondrán Miguel Devoto (Danone Cono Sur) y María de San Martín (Fundación Donde Quiero Estar), con la moderación de Daniela Hacker. 12:30: Conexión especial : Presentación a cargo de Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson Innovative Medicine Latinoamérica Sur).

: Presentación a cargo de Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson Innovative Medicine Latinoamérica Sur). 12:35: AmCham Talk : Decidir frente a la innovación: Disertación individual de Yaneth Giha (Fifarma).

: Decidir frente a la innovación: Disertación individual de Yaneth Giha (Fifarma). 12:55: Innovación en salud: desafíos para acompañar su llegada al paciente: Diálogo a cargo de Carolina López Camelo (Novartis) y Luis Fontana (ANMAT).

El cierre de la jornada está previsto para las 13:10 con el panel “El desafío de construir una agenda federal de salud”, encabezado por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con la moderación de Daniela Blanco (Infobae).

El AmCham Forum Health busca así consolidarse como un espacio estratégico para coordinar acciones entre el sector público y el privado. La articulación federal, el incentivo a la inversión en investigación y la mejora en la accesibilidad sanitaria se posicionan como los ejes centrales para garantizar un sistema más eficiente y equitativo en todo el territorio nacional.