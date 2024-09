San Lorenzo le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza tras conocerse los videos en los que ataca a su ex pareja El ex futbolista se desempeñaba como vocero del club del barrio porteño de Boedo. "Su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución", señalaron a través de un comunicado.

Por La Opinión Austral | 19 de septiembre 2024 · 9:52 hs.