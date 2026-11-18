Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mar del Plata es sede, desde este miércoles 18 y hasta el viernes 20 de noviembre, de la IX Edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026). Bajo el lema “El mar y la industria nos conectan”, el evento tendrá lugar en el NH Hotel Provincial y es organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

Sandra Cipolla, presidenta del Grupo SPI Astilleros y secretaria de ABIN, dialogó con la periodista Florencia Pucheu Sain, de Canal 10 de Mar del Plata, y puso el foco en uno de los principales objetivos de esta edición: acercar la industria naval a la sociedad en general y mostrar su potencial productivo, tecnológico y laboral.

“Lo importante es que la comunidad venga a ver qué hacemos en la industria naval”, expresó Cipolla, quien remarcó que el encuentro no esta dirigido únicamente a quienes ya forman parte del sector.

En ese sentido, explicó que habrá presencia de universidades, propuestas vinculadas con la ciencia y la tecnología y espacios para conocer las distintas actividades que integran la industria. “Más allá de que es algo muy sectorial, es industria naval, queremos que Mar del Plata nos conozca, sepa qué hacemos y cómo podemos aportar a la comunidad”, señaló.

El impacto de la industria naval en Mar del Plata y las oportunidades para las nuevas generaciones

Cipolla destacó el peso que tiene la actividad en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, en la economía marplatense. Según detalló, el 80% de la industria naval argentina está radicada en territorio bonaerense, mientras que Mar del Plata cuenta con cuatro astilleros con distintas capacidades productivas.

A su vez, indicó que la cadena de valor vinculada con estos establecimientos reúne a más de 150 empresas, además de las prestadoras de servicios. Se trata de una actividad que genera movimiento económico en el puerto y repercute en distintos ámbitos de la comunidad.

“Es futuro”, sintetizó la referente de ABIN al describir el potencial de la industria y su capacidad para generar oportunidades de desarrollo.

Otro de los ejes centrales de EINAVAL 2026 es el vínculo con el sistema educativo y las nuevas generaciones. La propuesta busca conectar a escuelas técnicas y universidades con la actividad concreta de los astilleros, las nuevas tecnologías y las posibilidades de formación y empleo.

“Pueden venir los padres y traer a sus hijos para que vean qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos”, invitó Cipolla. En esa línea, explicó que la industria ofrece oportunidades laborales para perfiles muy diversos: “Puede haber desde un ingeniero naval hasta un peón o un oficial calificado”.

La dirigente también hizo hincapié en la necesidad de impulsar la producción y el empleo de calidad en el país. “Nuestra industria multiplica y creo que es lo que la Argentina hoy necesita: necesita más empleo, más producción, generar empleo de calidad para que nuestros hijos no se vayan”, sostuvo.

La novena edición del encuentro se propone, además, consolidar a Mar del Plata como un hub de la industria naval, reuniendo a representantes de astilleros, marina mercante, servicios marítimos, logística y puertos. La agenda contempla espacios de intercambio, negocios y networking estratégico para analizar la situación del sector y sus perspectivas y desafíos a nivel nacional e internacional.