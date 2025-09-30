Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La delegación de Santa Cruz inició su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025 con una jornada positiva en Mar del Plata. En hockey femenino, las dirigidas por Giuliana Bucci —un plantel integrado por jugadoras de Hispano Americano habituadas al hockey pista en la provincia— dieron el golpe en césped: vencieron 1–0 a Jujuy con gol de Valentina Vargas y luego superaron 2–1 a Córdoba con tantos de Mora Rodríguez y la propia Vargas. Tendrán descanso el miércoles 1 de octubre y volverán a jugar el jueves, con rival a confirmar.

El futsal femenino también festejó: Las Lobitas de Puerto Deseado golearon 6–0 a Salta, con triplete de Lola González y gritos de Justina Cionco, Sheila Calvo y Pía Alvarenga. En futsal masculino, Santa Cruz debutó con un 1–0 a Misiones, gracias al gol de Lisandro Morales; el miércoles enfrentarán a Córdoba a las 10.00.

En vóley masculino, el equipo provincial no pudo en el estreno y perdió 0–2 ante Río Negro; volverá a presentarse este miércoles frente a Mendoza.

La natación abrió su programa con series en 100 m mariposa, 100 m pecho, 200 m libre y 4×50 (femenino y mixto). Integran la Selección: Mora Galbán y Martina Arjona (Piedra Buena); Catalina Lago, Greta Perpignan, Agustín Rosell, Tomás Sequeira y Francisco Rodríguez (El Calafate); Ramiro Subiabre y Ramiro Rojas (Río Gallegos); Lola Neira (Puerto Deseado). Los técnicos son Bárbara Álvarez (Piedra Buena) y Pablo Argañaraz (El Calafate).

1 de 9 | 2 de 9 | 3 de 9 | 4 de 9 | 5 de 9 | 6 de 9 | FOTOS: PRENSA SECRETARÍA DE DEPORTES 7 de 9 | FOTOS: PRENSA SECRETARÍA DE DEPORTES 8 de 9 | 9 de 9 |