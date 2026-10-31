Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la participación de todas las delegaciones de Argentina y Chile, se llevó a cabo esta noche el acto de cierre de una nueva edición de los Juegos Binacionales, en el Complejo Campos Deportivos Arauco de la ciudad de Valdivia.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el tradicional pase de bandera. En esta oportunidad, el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla, junto a los deportistas Santiago Guidetti y Lourdes Bicocca, recibieron de manos de las autoridades chilenas la bandera de los Juegos, en el marco del cierre de la competencia.

En cuanto al desempeño deportivo, Santa Cruz concluyó su participación en el noveno lugar del medallero general, con un balance de 18 medallas: ocho de oro, dos de plata y ocho de bronce. Un resultado que refleja el trabajo, la preparación y el compromiso de los deportistas que representaron a la provincia durante el certamen.

Desde el Gobierno de Santa Cruz destacaron el esfuerzo y la dedicación de cada integrante de la delegación, y expresaron su reconocimiento a los atletas por defender los colores provinciales en cada competencia. Finalizada la actividad, los representantes santacruceños emprendieron el regreso a casa, donde sus familias los esperan para recibirlos con orgullo.

De esta manera, Santa Cruz concluyó una nueva experiencia deportiva internacional, con 18 medallas en su haber y el objetivo de continuar fortaleciendo el deporte, generando oportunidades para las nuevas generaciones y acompañando el desarrollo de sus jóvenes talentos.