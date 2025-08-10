Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gimnasio de la Primaria 39 de Río Gallegos fue escenario este fin de semana de una intensa jornada de bádminton, en la que se definieron los representantes santacruceños que competirán en la instancia nacional de los Juegos Evita 2025. Con participantes llegados desde distintos puntos de la provincia, se vivieron partidos cargados de técnica, velocidad y estrategia, en un clima de camaradería que caracteriza al certamen.

En la categoría single femenino, la capital provincial se subió a lo más alto del podio gracias a la actuación de Isabella Avaca, que se coronó campeona provincial y obtuvo su clasificación directa a la final nacional. El segundo puesto fue para Valentina Espínola, de El Calafate, mientras que Sofía Gerván, también de Río Gallegos, completó el podio con la medalla de bronce.

Single femenino: El primer puesto fue para Isabella Avaca, completaron el podio, Valentina Espinola y Sofia Gervan.

En single masculino, la medalla de oro fue para Efraín Martínez, representante de 28 de Noviembre, que se impuso con autoridad en sus partidos. Lo escoltó Sebastián Bustamante, de Río Gallegos, en el segundo lugar, y el tercer puesto quedó para Benjamín Pastrana, también de 28 de Noviembre.

Single masculino: El primer puesto fue para Efrain Martinez, completaron el podio, Sebastián Bustamante y Benjamín Pastrana.

La modalidad de dobles mixtos ofreció encuentros parejos y definiciones punto a punto. La dupla ganadora fue la conformada por Fabricio Borquez y Valentina Diez, de El Calafate, que mostró un gran entendimiento en la cancha. En el segundo lugar se ubicaron Sebastián Bustamante y Sofía Gerván, de Río Gallegos, mientras que el tercer escalón fue compartido por Óscar Herrera y Jesica Peralta (Jaramillo) y por Leticia González junto a Benjamín Pastrana (28 de Noviembre).

Modalidad, dobles mixtos.

Con estos resultados, Santa Cruz ya tiene confirmados a sus cuatro representantes en la disciplina para los Juegos Evita nacionales: Isabella Avaca (Río Gallegos), Efraín Martínez (28 de Noviembre), Fabricio Borquez y Valentina Diez (El Calafate). Los clasificados viajarán a Mar del Plata para competir entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en un evento que reúne a jóvenes atletas de todo el país y que es considerado la cita más importante del deporte juvenil argentino.