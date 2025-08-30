Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Comandante Luis Piedra Buena se convirtió esta semana en escenario central de los Juegos Provinciales Evita 2025, al albergar la instancia de canotaje y triatlón. La cita reunió a jóvenes de distintas ciudades de Santa Cruz y definió a quienes representarán a la provincia en las finales nacionales que se llevarán adelante en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

En canotaje femenino, la campeona provincial fue Julieta Kachuk, de Puerto Deseado, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Victoria Argañaraz, de Piedra Buena. Ambas aseguraron su boleto a la instancia nacional, mientras que Daiana Álvarez (Piedra Buena) y Mía Ortigoza (Puerto Deseado) quedaron como suplentes.

En la rama masculina, el podio fue dominado por deportistas locales: López Simón se consagró primero, seguido por Santiago Vernet, ambos de Piedra Buena, quienes representarán a Santa Cruz en Mar del Plata. El tercer puesto fue para Lionel Vázquez (Gobernador Gregores) y el cuarto para Elías Daniel Cuéllar (Puerto Deseado), quienes quedaron como suplentes.

El triatlón masculino tuvo como ganador a Valentino Mattio, de El Calafate, que logró la clasificación nacional tras imponerse con solvencia en la prueba combinada. El segundo lugar fue para Santiago Sampayo (Puerto Deseado), quien quedó como suplente.

La competencia reflejó el esfuerzo y la preparación de los atletas, que enfrentaron jornadas intensas en un circuito marcado por el río y la exigencia del terreno. La participación de deportistas de Río Gallegos, Puerto Deseado, El Calafate, Gobernador Gregores y la propia Piedra Buena le dio al encuentro un carácter verdaderamente provincial, reafirmando el espíritu de los Juegos Evita como un espacio de integración y representación para todas las localidades.

Con estos resultados, Santa Cruz suma tres representantes en canotaje y uno en triatlón, consolidando una delegación que sigue creciendo disciplina tras disciplina. El desafío que se avecina en Mar del Plata será exigente, pero la experiencia de estas instancias provinciales deja en claro que el semillero santacruceño está listo para competir con compromiso y pasión.

Más allá de las medallas y clasificaciones, lo vivido en Piedra Buena mostró otra vez que los Evita son mucho más que un certamen deportivo: son un espacio de encuentro comunitario, donde el deporte se convierte en motor de identidad, esfuerzo colectivo y orgullo provincial.

