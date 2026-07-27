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El mercado automotor mostró comportamientos contrapuestos durante el primer semestre de 2026: mientras los patentamientos de motos crecieron 45% frente al mismo período de 2025, los automóviles acumularon una caída del 9,3%. De hecho, uno de las caídas interanuales más grandes a nivel nacional fue en Santa Cruz con el -38,7%.

A nivel nacional, la diferencia también quedó expuesta en los datos de junio. Las motos registraron 69.439 unidades patentadas, un 50% más que en el mismo mes del año anterior. En cambio, los automóviles sumaron 31.127 unidades y retrocedieron 15,1% interanual.

El resto de los segmentos mostró resultados dispares. Los patentamientos de transporte y carga acumularon una baja del 9,8% en el primer semestre, aunque en junio registraron una suba interanual del 1,5%. Los acoplados, por su parte, crecieron 6,1% en el acumulado del año, mientras que la maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI) avanzó 1,1%.

Los automóviles sumaron 31.127 unidades y retrocedieron 15,1% interanual.

Recuperación mensual

La serie desestacionalizada mostró una mejora en junio para algunos segmentos. Los patentamientos de automóviles crecieron 2,3% respecto de mayo, mientras que el transporte y carga registró un aumento mensual del 13,1%. Sin embargo, la tendencia de largo plazo todavía muestra señales negativas para los automóviles. La tendencia-ciclo cayó 0,7% mensual, al igual que la de los acoplados.

La mayoría de los autos patentados son importados. La composición por origen también mostró diferencias marcadas entre las categorías. En junio, el 84,8% de los automóviles patentados correspondió a unidades importadas. La maquinaria agrícola, vial e industrial también tuvo una mayoría de vehículos de origen extranjero, con el 57,5%.

Aumenta el patentamiento de los autos importados.

En cambio, los motovehículos fueron principalmente nacionales: el 96,7% de las unidades patentadas tuvo origen local. La proporción llegó al 97,9% en el caso de los acoplados. El segmento de transporte y carga presentó una composición más equilibrada, con un 58,5% de unidades nacionales y un 41,5% importadas.

Caída en Santa Cruz, La Rioja y Salta

El crecimiento de los motovehículos tuvo un fuerte impacto en algunas provincias del norte del país. Jujuy registró un aumento interanual del 461,3% en junio, seguida por Tucumán, con una suba del 126,5%, y Formosa, con un incremento del 115,5%.

En el mercado de automóviles, Buenos Aires concentró el 29,3% de los patentamientos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con el 21,6%, y Córdoba, con el 10,7%. En conjunto, las tres jurisdicciones reunieron más del 60% de las unidades registradas. Las mayores caídas interanuales en ese segmento se registraron en Salta (-44%), La Rioja (-39,2%) y Santa Cruz (-38,7%).

En junio, el mercado registró 69.439 patentamientos de motovehículos, 31.127 automóviles, 15.550 unidades de transporte y carga, 1.114 máquinas MAVI y 1.107 acoplados. (Con información de BAE Negocios).