El evento reúne cada año a empresas mineras, proveedores, inversores, bancos, compañías exploradoras y representantes de gobiernos de distintos países, quienes analizan el escenario global y los próximos pasos del desarrollo minero en el mundo.

En este marco, Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), destacó el creciente interés internacional por el potencial minero argentino y el protagonismo de la delegación nacional durante las actividades desarrolladas en la feria.

“Para toda la delegación argentina, y especialmente para la delegación de Santa Cruz, este PDAC ha sido fabuloso. Es un año más en el que podemos ver el enorme interés que existe por Argentina. Desde el año pasado, el Argentina Day desborda de público y todos los que participamos tuvimos agendas muy intensas”, señaló.

La presidenta de CAMICRUZ subrayó que durante el encuentro se evidenció el interés de inversores de distintos países en avanzar con proyectos en el territorio nacional.

Verónica Nohara, presidenta de CAMICRUZ.

“Pudimos comprobar el gran interés que tienen los inversores del mundo en nuestro país. Tenemos el potencial y ahora es nuestro deber seguir trabajando de manera conjunta para transformar ese potencial en proyectos concretos y en una minería cada vez más fuerte, una industria que tanto aporta al desarrollo de Argentina”, expresó.

Asimismo, destacó que ciertas señales regulatorias y económicas resultan clave para consolidar la confianza de los inversores.

“Medidas como el RIGI y el debate en torno a la normativa vinculada a glaciares son señales que la industria venía esperando. Son herramientas que ayudan a generar previsibilidad y que los inversores necesitan para apostar a nuestro país”, concluyó.

Desde CAMICRUZ remarcaron que la participación en espacios internacionales como PDAC permite fortalecer vínculos estratégicos, posicionar a Santa Cruz en el mapa global de inversiones y promover el crecimiento de una actividad que resulta central para el desarrollo productivo de la provincia y del país.