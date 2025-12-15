Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina fue designada como sede de la Copa Mundial 2028 de Natación de Aguas Frías, un evento que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028. La competición se desarrollará en un escenario natural de impacto global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al imponente Glaciar Perito Moreno, en El Calafate.

El jueves será presentado el evento en Buenos Aires y habrá cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

Este anuncio representa una noticia histórica para Argentina. El encuentro deportivo busca celebrar el crecimiento turístico de los parques nacionales, impulsar la proyección internacional de Argentina al mundo y promover el espíritu de la natación en aguas frías.

Matías Ola, fundador de la ONG Nadando Argentina. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

La Opinión Austral cubrirá la presentación oficial de este evento, que contará con la participación de destacadas figuras políticas y deportivas. Se espera la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y la ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci. También estará presente Matías Ola, quien es el presidente de la asociación civil Nadando Argentina.

La elección de El Calafate subraya el potencial de Santa Cruz para albergar competencias internacionales de alto nivel, utilizando sus maravillas naturales como telón de fondo para el deporte extremo.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci y el secretaqrio de Deportes de la Nación, Daniel Sicoli. FOTO: GOBIERNO

Encuentro

Recientemente, la ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al fortalecimiento del turismo.

Abordaron la planificación del lanzamiento del Winter Swimming World Championship 2028 y la promoción internacional previstas en Finlandia, en el marco del próximo mundial de la disciplina. El evento representa una oportunidad fundamental para posicionar a Santa Cruz en el calendario internacional del turismo deportivo y de naturaleza.

Asimismo, se dialogó sobre la promoción y difusión Parques Nacionales y Provinciales con los que cuenta Santa Cruz. En ese marco, se dialogó con el presidente de la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que permitan visibilizar los principales atractivos naturales de la provincia a nivel nacional e internacional.