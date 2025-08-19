Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz continúa definiendo a sus representantes para los Juegos Nacionales Evita 2025, que se disputarán en Mar del Plata a fines de septiembre. En una semana cargada de competencias, el deporte volvió a ser protagonista en distintas localidades, sumando nuevos clasificados que se suman a la nutrida delegación santacruceña.

En Río Gallegos, la chacra del Colegio Salesiano fue escenario de la instancia provincial de orientación para adultos mayores, una disciplina que combina estrategia, movimiento y resistencia. A pesar del frío y la humedad, la jornada reunió a participantes de Gobernador Gregores, El Calafate, 28 de Noviembre, Caleta Olivia, Puerto San Julián y la capital provincial. En la rama masculina, el primer puesto fue para Roque Manfredi (El Calafate), seguido por Ángel Millaldeo (Puerto San Julián) y Alfredo Carrillo (28 de Noviembre). En la rama femenina, la campeona fue María Eva Álvarez (El Calafate), escoltada por Dora Maidana (Puerto San Julián) y Edith Matus (Río Gallegos). Los dos primeros lugares de cada categoría representarán a la provincia en los nacionales.

Los participantes de la instancia de Orientación, Adultos Mayores. FOTOS: SECRETARÍA DE DEPORTES DE SANTA CRUZ

En Gobernador Gregores, el vóley masculino provincial tuvo un cierre vibrante tras tres jornadas de intensa competencia. El título quedó en manos de Puerto San Julián, que se consagró campeón provincial y aseguró su clasificación a la instancia nacional. El segundo puesto fue para Puerto Santa Cruz, mientras que Gobernador Gregores completó el podio. También participaron equipos de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena y Las Heras, en un certamen que reafirmó el espíritu deportivo y la pasión por este deporte en la provincia.

Finalizó la etapa provincial de Vóley Masculino en Gobernador Gregores.

Por su parte, el CePARD de Río Gallegos fue sede de la instancia femenina de vóley, que también definió a su representante para la cita en Mar del Plata. La Escuela Municipal de Puerto San Julián volvió a mostrar su hegemonía y se quedó con el primer puesto, repitiendo la clasificación obtenida en 2024. El segundo lugar fue para El Trébol (El Calafate), mientras que el tercero quedó en manos de la Escuela Municipal “Dante Cantarutti” de Río Turbio.

Instancia provincial del vóley femenino en el CePARD.

Estos resultados se suman a los ya obtenidos en disciplinas como tejo, boxeo, ajedrez, bádminton y deportes urbanos, que completan la lista de atletas que viajarán en septiembre a representar a Santa Cruz. En total, la provincia contará con 420 deportistas entre jóvenes y adultos mayores, en un despliegue que ratifica el compromiso con el deporte como herramienta de inclusión y orgullo provincial.