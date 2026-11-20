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Santa Cruz y Chubut formaron parte de la Noche de las Casas de Provincia, que se realizó el jueves 19 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta convocó a las representaciones provinciales con actividades para difundir sus expresiones culturales, atractivos turísticos y producciones regionales.

La Casa de Santa Cruz integró el Circuito 1 en la 13ª edición del encuentro. La provincia preparó una muestra de destinos turísticos, sabores regionales y trabajos de artistas, artesanos y productores, además de presentaciones de música y danza en vivo.

La secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico de la Provincia de Santa Cruz, Paola Bringas.

La secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico de la Provincia, Paola Bringas, se hizo presente en Casa de Santa Cruz y destacó la importancia de que la provincia participe en la Noche de las Casas de Provincia.

“Es importantísimo que Santa Cruz esté presente en la Noche de las Casas, en la 13ª edición, porque acerca un poquito de nuestra provincia; a veces la gente que está en CABA o un poco más al norte desconoce todo el atractivo turístico que tenemos y creo que es fundamental demostrarlo, porque eso hace que la gente que no nos conozca pueda tomar contacto con nosotros”, manifestó.

Además, Chubut participó dentro del Circuito 2. La agenda anunciada incluyó los shows de Francia 98, grupo de rock integrado por los hermanos trelewenses Juan Ignacio “Iñaki” y Danilo Antonio, y de Andrea Olivet, cantante, compositora e instrumentista de Epuyén.

Otra de las presentaciones que se vivieron anoche.

La propuesta chubutense también contempló actividades lúdicas, degustaciones y espacios para que productores, artesanos y municipios presentaran la oferta turística y cultural de la provincia.

La jornada se desarrolló entre las 18 y la medianoche del jueves 19 de noviembre pasado y tuvo entrada libre y gratuita. En total, las sedes provinciales se organizaron en tres circuitos para facilitar el recorrido del público por la ciudad.