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Un hombre de 27 años, oriundo de la localidad de Puerto San Julián, que actualmente reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue denunciado por maltrato animal.

Al respecto, el abogado Alexis Marrocco alertó sobre el perfil psicológico del acusado, a quien señaló como “altamente peligroso”. Asimismo, tras haberlo denunciado, convocó a una movilización para este sábado en el Obelisco.

De acuerdo con Marrocco, el santacruceño torturó y mató al menos a 16 gatos. Este viernes, el letrado y Elisabeth, una rescatista que dio en adopción uno de los animales, exigieron justicia, según dio a conocer el medio TN.

La marcha realizada este viernes pidiendo que se endurezcan las penas.

El acusado se llama Adriel Santiago Caminos Ortega y operaba fundamentalmente a través de redes sociales y WhatsApp. “Es muy importante que todos conozcan su nombre porque es altamente peligroso”, advirtió el abogado Barroco.

Caminos Ortega se hacía pasar por rescatista y amante de los animales para contactarse en simultáneo con múltiples grupos de ONG y concretar encuentros donde recibía los animales. Según la denuncia, pocas horas después de recibirlos, los gatos fallecían en circunstancias sumamente extrañas. El inmueble donde operaba está ubicado en Maipú 872, en el barrio Recoleta.

La personalidad del acusado

Según señaló Marrocco, una psicóloga que tuvo acceso a la causa elaboró un informe sobre el perfil del imputado y llegó a una conclusión contundente: Caminos Ortega presenta lo que se denomina “tétrada oscura de la personalidad, caracterizada por narcisismo, manipulación, sadismo y psicopatía”, detalló el abogado.

El abogado Alexis Barroco alertó sobre el perfil psicológico del acusado de torturar y asesinar a 16 gatos en Recoleta.

“La barrera de pasar de animales a humanos es muy fina, cualquier criminólogo lo puede decir. Los asesinos seriales comienzan con animales no humanos y escalan a personas humanas”, advirtió Marrocco. Y en este caso, según el abogado, esa barrera ya fue cruzada.

El 16 de enero, Caminos Ortega quedó al cuidado de un menor de edad y fue al departamento de la familia en ausencia de la madre. Allí torturó al gato de la familia: lo metió en bolsas y lo aplastó con la puerta del balcón hasta matarlo. Cuando el nene intentó intervenir para ayudar al animal, el acusado lo pellizcó fuerte y lo amenazó con volver a hacerlo si intervenía nuevamente.

El caso de “Rubio”

Elisabeth es una rescatista que el 24 de enero le dio en adopción un gato llamado “Rubio”. Esa misma noche, pidió una foto para hacer el seguimiento habitual de la adopción. “Me mostró una foto que no me convenció mucho. Me quedé inquieta esa noche”, relató. Al día siguiente, a las 10.36 de la mañana del domingo, Caminos Ortega le avisó que “Rubio“ había fallecido en una veterinaria.

Elisabeth es una rescatista que el 24 de enero le dio en adopción a Caminos Ortega a un gato llamado “Rubio”. Al otro día le informó que había muerto.

La denuncia por los 16 casos fue presentada el 4 de marzo y tiene 44 páginas con un amplio caudal probatorio. “Esta persona es muy hábil en lo que hacía, pero evidentemente ya se pasó en su psicopatía y lo hemos detectado. Vamos a ir hasta el final”, aseguró el abogado Marrocco.

Además del caso judicial, el letrado convocó a una movilización al pie del Obelisco para pedir justicia y exigir al Congreso de la Nación que endurezca las penas por maltrato animal. La ley vigente data de 1954 y establece penas de entre 15 días y un año de prisión. La propuesta es elevarlas a un mínimo de un año y un máximo de seis, además de multas que en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden llegar a los 8 millones de pesos.

“Estamos ante un asesino serial de gatos. Ojalá se endurezcan las penas, por los gatitos y por la gente humana en peligro”, cerró el abogado.