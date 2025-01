Las polémicas continúan en la nueva edición de Gran Hermano (Telefe). Durante la gala de nominación, un grupo de fanáticos agredió verbalmente a Luciana Martínez, una de las jugadoras del certamen, suceso por el cual el conductor, Santiago del Moro, se mostró muy enojado y dejó una fuerte advertencia.

Todo sucedió cuando Luciana ingresó al confesionario a dar sus votos y desde el estudio se pudo escuchar “andate Jorge”, haciendo burla a la identidad de género de la participante. Es ese instante, Del Moro hizo un descargo.

El descargo de Santiago del Moro tras el repudiable comentario a Luciana de Gran Hermano

“Una aclaración: le quiero agradecer mucho a toda la gente que ha venido hoy. No me gustó una cosita cuando gritaron, algo que no está bueno. Siempre con onda y dejándolo todo, luchando por quién uno quiere está todo bien; pegando debajo del cinturón y faltando el respeto, no está bueno”, comenzó diciendo el conductor.

Al escuchar sus palabras, en la tribuna hicieron silencio mientras él continuó visiblemente enojado. “Me parece que no suma ni construye nada. Vale la aclaración igual. Entre todos, me parece que podemos aprender. Como siempre les digo: a todos los participantes les pueden gritar lo que quieran, pero con respeto, con onda, sabiendo que, detrá, hay un ser humano que tiene una familia que los quiere”, concluyó.

Gala de nominación en Gran Hermano: quiénes quedaron en placa

La quinta placa inicial de nominados de la casa de Gran Hermano se encuentra integrada por Sandra Priore, Lourdes Ciccarone, Brian Alberto, Luca Figurelli, Andrea Lázaro y Juan Pablo de Vigili.

Lourdes y Sandra ya estaban nominadas al haber sido fulminadas por el líder de la semana, Giuliano Vaschetto, que, además, le otorgó inmunidad a Chiara Mancuso y deberá hacer el enroque de la placa en la noche del jueves 2 de enero, cuando, también, tendrá que expulsar a algún jugador de la casa sin saber que este puede abandonar definitivamente la competencia o permanecer aislado hasta volver el domingo 5.

