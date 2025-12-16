Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El delantero de Independiente, Santiago Montiel, se quedó con el Premio Puskás de la FIFA gracias a su gol de chilena frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, convertido en Avellaneda durante los octavos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.

Aquel domingo 11 de mayo, el atacante nacido en Gregorio de Laferrere abrió el marcador y selló el triunfo del Rojo. Con ese resultado, el conjunto que entonces dirigía Julio Vaccari avanzó a los cuartos de final, instancia en la que superó 1-0 a Boca en el estadio La Bombonera.

El duelo resultó cerrado y muy disputado, hasta que a los 12 minutos del segundo tiempo el exArgentinos Juniors quebró la paridad con una definición que sorprendió a todos en el estadio.

La jugada se originó tras un tiro de esquina y un rechazo corto de la defensa mendocina. Montiel anticipó al colombiano Sebastián Villa en la medialuna del área y, con la pelota todavía en el aire, resolvió de espaldas al arco.

Con una chilena ejecutada con precisión, el balón tomó una precisa curva por encima del arquero Ezequiel Centurión que no tuvo reacción ante tal acrobacia. La conquista dio la vuelta al mundo y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ese impacto llevó a la FIFA a incluirla entre las candidatas al Premio Puskás, distinción que reconoce el mejor gol de la temporada y que este martes quedó en manos del futbolista argentino.