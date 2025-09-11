Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ilusión de un chico y el esfuerzo de toda una familia se combinan en una historia que emociona. Santino Burgos, delantero de 14 años nacido en El Calafate, fue seleccionado en una prueba local para viajar a Italia y entrenar durante dos semanas con la Escuela Calcio Digiesse, en una experiencia que podría marcar un antes y un después en su carrera futbolística. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de oportunidades, el gran desafío no está solo en la cancha, sino en conseguir los fondos necesarios para hacer realidad el viaje.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Mabel Burgos, tía de Santino y una de las caras visibles de la campaña, explicó que el costo es elevado y que el tiempo apremia. “Los pasajes rondan los 2 millones 300 mil pesos, y a eso hay que sumar la estadía y otros gastos. Lo que más nos apura es el pasaje, porque si lo compramos más cerca de la fecha, en noviembre, el precio se dispara”, detalló. El viaje está previsto para el 29 de noviembre, y Santino partiría junto a otros chicos seleccionados, aunque cada uno deberá costear sus propios gastos.

La familia se encuentra organizando rifas, ventas de comida y distintas actividades solidarias para reunir el dinero. “Estamos haciendo de todo: numeritos, ventas, lo que sea. La situación está difícil para todos, pero confiamos en que con la ayuda de la comunidad vamos a llegar. Cada granito de arena suma”, expresó Mabel, quien también difundió el alias, Burgos.italia para quienes deseen colaborar.

Santino, que cursa en la Secundaria N°46 de El Calafate, juega actualmente en el club Lago Argentino, aunque también tuvo pasos por Talleres de la ciudad. Se define como un delantero con vocación goleadora: “Me gusta más el gol, soy de punta, más goleador”, contó con la sencillez de un chico que apenas empieza a soñar en grande.

Santino durante su paso por Talleres.

El camino hacia esta posibilidad comenzó en una prueba realizada en El Calafate, donde participaron alrededor de 200 chicos de distintas categorías. Allí, Santino fue uno de los seleccionados para integrar el contingente que viajará a Italia. No es la primera vez que enfrenta una experiencia de este tipo: antes ya había probado suerte en River Plate y en Estudiantes de La Plata, lo que habla de su constancia y de su búsqueda permanente de crecimiento.

Más allá de la ilusión, Santino también es consciente del esfuerzo que se está haciendo a su alrededor. “Estamos trabajando todos juntos para poder llegar. Estoy ansioso, con muchas ganas de vivir esta experiencia. No quiero perder la oportunidad”, afirmó.

El valor de la oportunidad

La tía, que convive con él y lo acompaña de cerca, destacó la pasión del joven y el compromiso de la familia: “Santino es el que más se dedica al fútbol desde muy chiquito, es lo único a lo que apunta. Tiene el apoyo de sus padres, de su madrina y de toda la familia. Estamos todos detrás de él”.

Este viaje no es solo una chance deportiva, sino también una experiencia cultural y personal única. En un contexto en el que muchas veces el acceso a estas oportunidades depende del bolsillo, la campaña busca visibilizar la importancia de acompañar a los chicos de la región que sueñan con trascender. “Ojalá que también las autoridades se puedan sumar, porque esto no es solo de Santino: es una representación de toda la provincia”, pidió Mabel.

La historia de Santino Burgos refleja la realidad de muchos jóvenes talentos del interior del país: la capacidad y el potencial están, pero los recursos económicos se convierten en un obstáculo difícil de superar. Frente a eso, el apoyo comunitario, familiar y social se vuelve fundamental. El sueño de Santino de viajar a Italia está en marcha, y con el esfuerzo colectivo puede convertirse en un paso decisivo para un chico que ya demostró que, con voluntad y goles, nada es imposible.