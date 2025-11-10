Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió desafectar a cuatro jugadores de la convocatoria para el amistoso frente a Angola, que se disputará esta semana en la ciudad de Luanda.

Según confirmó la AFA, el mediocampista Enzo Fernández (Chelsea) presenta un edema óseo en la rodilla derecha, por lo que fue liberado del plantel para continuar con su recuperación en Inglaterra.

Los otros tres futbolistas que no viajarán son Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, todos del Atlético de Madrid. En su caso, las bajas se deben a que no pudieron completar a tiempo los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar al país africano.

La Selección se prepara para un nuevo amistoso internacional

El amistoso ante Angola forma parte de la gira africana que la Selección argentina realiza como parte de su preparación rumbo al próximo año de competencia. Scaloni aprovechará el encuentro para probar variantes y dar minutos a futbolistas que habitualmente no son titulares.

Pese a las bajas, el cuerpo técnico mantiene la expectativa de cerrar la gira con una buena imagen y continuar consolidando el grupo de cara a las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2026.