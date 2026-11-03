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Los Juegos Juveniles Nacionales Evita vivieron este lunes su fiesta inaugural con la presencia de más de 7 mil participantes de cada una de las delegaciones de todo el país que competirán del 2 al 7 de noviembre en 38 disciplinas que forman parte del programa deportivo.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, agradeció “a todas las provincias y a todos los gobernadores, a todos los que nos confiaron a los chicos que están hoy acá: la juventud es el corazón de la Argentina, que es el mejor país del mundo”.

Más de 7 mil personas estuvieron presentes en el Polideportivo de Mar del Plata.

Entre las autoridades presente se destacaron el director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, el titular del EMDER, Sebastián de Andrea, el titular de la Unidad de Gabinete de Ascensores de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ezequiel Galli, el presidente del EMTURYC, Diego Juárez, y los directores nacionales de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, Diego Romper y Leonardo Villafranca.

“Estos Juegos le hacen bien a la ciudad, porque los miles de participantes movilizan el consumo y agilizan la economía de Mar del Plata”, resaltó Scioli; quién impulsa con su gestión distintos eventos deportivos que potencian el turismo.

En La Feliz habrá actividad en 40 escenarios deportivos y 4 grandes centros de competencia: el CEF N°1, la Playa Popular, Punta Mogotes y el EMDER.

“Más allá de cualquier medalla que los chicos se puedan llevar, lo más importante son las experiencias que se llevan y los valores del deporte. Los chicos viven una experiencia única: muchos conocen por primera vez el mar”, subrayó el secretario.

Además del deporte social, los Juegos Nacionales Juveniles Evita contarán con pruebas de biomecánica del ENARD y con

Los deportistas destacados tendrán posibilidades de viajar a los Juegos Suramericanos Escolares 2026.

“Acá a los mejores se los proyecta hacia el Alto Rendimiento. En estos juegos se han detectado talentos y han pasado glorias del deporte argentino, cómo Brian Toledo, Maradona, Marzolini, Sívori y otros tantos”, remarcó Scioli.