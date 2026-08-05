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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli habló en exclusiva con Radio LU12 AM680 y analizó la llegada de grandes competencias internacionales al país, destacando el rol central de los deportes motor en la economía nacional.

Tras valorar el trabajo realizado desde el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz para llevar adelante la Copa Mundial de Natación de Invierno el remarcó el posicionamiento del país para albergar nuevamente a la máxima categoría del automovilismo y enumeró los certámenes de relevancia en agenda.

“Están dadas las condiciones para que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina, como también el MotoGP, una fecha del Rally Mundial y los Juegos Suramericanos en Rosario con 7.000 atletas en septiembre. Argentina es un país estable, seguro y de cielos abiertos“, afirmó.

En ese sentido, ponderó las obras de infraestructura concretadas en la Capital Federal para adecuar el trazado histórico del automovilismo nacional a los estándares exigidos por la Federación Internacional del Automóvil.

“El Gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un gran trabajo en reconstruir un autódromo que es un sentimiento para toda la comunidad de la Fórmula 1 internacional, donde hay un interés creciente”, concluyó Scioli.