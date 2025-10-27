Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por el resultado electoral de La Libertad Avanza y subrayó la fortaleza de la relación entre ambos países.

“El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, afirmó el funcionario norteamericano en un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado por una foto junto al mandatario argentino.

Bessent celebró las elecciones legislativas como “exitosas” para el oficialismo y aseguró que los resultados reflejan “una nueva etapa de estabilidad y crecimiento” para la región. Además, sostuvo que “estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”.

“El presidente Milei es un aliado vital en América Latina y su compromiso con la libertad económica atraerá inversiones, empleo y prosperidad para el pueblo argentino”, señaló.