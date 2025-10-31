Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que viajará a la Argentina “muy pronto”, en un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter). El anuncio se conoció luego del triunfo electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, que consolidaron el apoyo a su programa económico.

Bessent felicitó al mandatario y sostuvo que las reformas impulsadas por el Gobierno representan “la última oportunidad del país para romper con décadas de mala gestión económica”. Además, vinculó su próxima visita con la política de “Paz mediante la Fortaleza Económica” que promueve el presidente Donald Trump, al asegurar que esta estrategia “transformará América Latina”.

El presidente Javier Milei respondió de inmediato al mensaje, agradeciendo el apoyo y destacando el fortalecimiento de la cooperación bilateral con Estados Unidos.

Esta será la segunda visita oficial de Bessent a Buenos Aires en 2025. La primera se realizó en abril, cuando se reunió con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para reiterar el respaldo de Washington al plan de ajuste fiscal, desregulación y apertura comercial. Durante esa visita, el funcionario estadounidense también mantuvo encuentros con empresarios y representantes de la Cámara de Comercio Estadounidense en la Argentina (AmCham).

El viaje se enmarca en un momento de fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países. En septiembre de 2025, la administración Trump otorgó a la Argentina un swap de divisas por 20.000 millones de dólares y se comprometió a comprar bonos soberanos para apuntalar las reservas del Banco Central y respaldar el plan de estabilización.