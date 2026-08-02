Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las últimas horas provocó el derrumbe parcial del muelle 1 de la terminal Exolgan, ubicada en Puerto Dock Sud, partido de Avellaneda. El incidente ocurrió durante la madrugada de este sábado y, afortunadamente, no dejó personas heridas.

Según informó la empresa a través de un comunicado oficial, el colapso se produjo en un sector que se encontraba fuera de servicio, por lo que no afectó la seguridad del personal ni las operaciones habituales de la terminal.

Tras el derrumbe, Exolgan confirmó que el funcionamiento de la terminal no sufrió alteraciones. Los accesos para el ingreso y egreso de contenedores, tanto llenos como vacíos, permanecen habilitados y operan con normalidad, sin demoras para el transporte de cargas.

Desde la compañía señalaron que se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad en la zona afectada mientras se desarrollan las inspecciones técnicas.

La empresa inició una investigación para determinar qué provocó el derrumbe y evaluar el alcance de los daños estructurales ocasionados en el muelle.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el origen del colapso, el incidente ocurrió en medio del intenso temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con precipitaciones que en algunos sectores superaron los 100 milímetros en menos de 24 horas.

El temporal generó inundaciones y complicaciones en el AMBA

Las lluvias extraordinarias provocaron anegamientos, inundaciones y serias complicaciones en distintos municipios del conurbano, entre ellos Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Plata, donde se registraron importantes inconvenientes para la circulación y el funcionamiento de distintos servicios.

Por el momento, Exolgan informó que continuará monitoreando la situación y brindará nuevos detalles una vez finalizadas las inspecciones técnicas sobre el muelle afectado.