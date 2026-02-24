Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Parte del techo del primer piso del Aeroparque Jorge Newbery se desplomó este martes por la mañana en el sector próximo al embarque internacional, dentro del área gastronómica donde funcionan dos locales.

Un video grabado por una testigo que estaba en el lugar muestra que el desprendimiento ocurrió tras la intensa tormenta que golpeó a la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con su relato, la estructura cedió por la acumulación de agua, lo que primero provocó el colapso y luego una caída violenta hacia el interior del edificio.

El episodio se registró en el primer nivel, entre los locales de Starbucks y Le Pain Quotidien, en las inmediaciones de la zona de partidas internacionales. La planta baja, donde está el sector de check-in, no resultó afectada. Personas que presenciaron la escena señalaron que el agua “estalló” después del derrumbe, generando una fuerte descarga dentro de la terminal.

Hasta el momento, no se reportaron heridos y fuentes aeroportuarias indicaron que la situación no pasó a mayores “de milagro”, debido al movimiento habitual de pasajeros en esa franja horaria. Equipos de seguridad y mantenimiento intervinieron para cercar el área comprometida y analizar el estado de la estructura.