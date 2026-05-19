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El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 5,2% en abril de 2026 respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%; “Productos refinados del petróleo”, con 1,63%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,46%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; y “Productos de caucho y plástico”, con 0,18%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Los precios mayoristas se trasladan luego a los minoristas.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Lo que más aumentó

Los rubros mayoristas que más aumentaron:

Petróleo crudo y gas: 22,9%

Productos pesqueros: 16,8

Productos refinados del petróleo: 13,6%

Productos de caucho y plástico 7,4

Sustancias y productos químicos: 5,1%

Muebles y otros productos industriales: 4,6%

Tabaco: 3,3%

Productos de minerales no metálicos 3,1%

Papel y productos de papel: 2,6%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 2,4%

Acumula una suba del 11,6% en lo que va del año y, según los especialistas, es la más alta en más de dos años.

Qué dijo “Toto” Caputo

Al respecto, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo indicó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% mensual y 30,8% interanual en abril.

Luis “Toto” Caputo: “Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”, dijo.

“Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra. Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general”, expresó.

Asimismo, sostuvo: “Excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del indice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual”. Y añadió: “El Índice de Costo de la Construcción (ICC) registró una variación de 3,1% mensual, con incrementos de 2,9% en Materiales, 3,1% en Mano de Obra y 3,3% en Gastos Generales”.