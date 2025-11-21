Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones que surgieron en las últimas horas sobre que un grupo de bancos estadounidenses descartó un préstamo por USD 20.000 millones para la Argentina. Fue, además, en medio de la suba del riesgo país a máximos desde finales de octubre.

Las versiones arrancaron con una notica de The Wall Street Journal, que sostenía que los bancos norteamericanas estaban evaluando una línea de crédito de corto plazo por USD 5.000 millones.

La misma tendría objetivo hacer frente a los vencimientos de deuda en enero de 2026 por USD 4.200 millones. Como era de espera, provocó una suba diaria del riesgo país argentino de 5,6% o 35 unidades a 663 puntos básicos.

Antes las versiones, el ministro Luis Caputo salió al cruce a través de la red social X: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, señaló.

La publicación del titular del Palacio de Hacienda fue en respuesta a un tuit del periodista Eduardo Feinmann quien compartió una nota del diario Clarín que se titulaba: “Bancos de EE.UU. frenan el rescate de us$ 20.000 millones y ahora discuten un “repo” de us$ 5.000 millones para enero”.

Esa misma información daba cuenta que la banca privada, liderada por entidades como JP Morgan, “desistió del megapaquete original y negocia ahora un préstamo corto (“repo”) de US$ 5.000 millones, la cifra justa para que Argentina cubra los vencimientos de deuda de enero por US$ 4.000 millones”.

Fue a raíz de esa publicación la respuesta de Caputo.