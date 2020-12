¡Se fue el más querido! El llanto del Turco García y la emoción de sus compañeros tras ser eliminado de MasterChef Celebrity

Claudio "El Turco" García se convirtió en un nuevo eliminado de MasterChef Celebrity en la gala de este domingo. Junto a El Mono de Kapanga, tuvieron los platos que menos convencieron al jurado de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Si bien ambos personajes eran muy queridos entre los participantes y para el público, es exfutbolista se había ganado una porción del corazón de sus compañeros y hasta del jurado.

Al momento de la definición final, las caras de asombro en Sofía Pachano o Fede Bal resumieron el sentimiento de todos los espectadores. Incluso Santiago del Moro, al despedirlo, lamentó la partida del concursante "más querido y divertido".

Cuando le tocó el turno de despedirse del certamen, el Turco no aguantó la emoción y quebró en llanto. "Me voy muy triste, he superado un montón de cosas en la vida", dijo el exdeportista y no pudo seguir hablando. Sus compañeros también se notaron rotundamente angustiados, especialmente Leti Siciliani, quien había formado un vínculo desde el principio.

Reviví el momento