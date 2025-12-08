Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ciudad de Buenos Aires inauguró oficialmente el Museo del Mate, un espacio cultural dedicado a preservar y difundir la tradición matera del Río de la Plata. El establecimiento, ubicado en un edificio histórico de Avenida de Mayo 853, alberga una colección de más de 10.000 objetos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La apertura se realizó en el marco de Mate BA, un evento organizado junto con el Ministerio de Desarrollo Económico porteño que reunió a productores, espectáculos folclóricos, tango y diversas actividades culturales. Aunque el museo ya recibía visitantes desde semanas atrás, este domingo quedó formalmente inaugurado.

Su propietario, Alberto Plaza, reconocido conservacionista de la cultura del mate y director de otro museo homónimo en Sierra de la Ventana, destacó la magnitud de la colección:

“Contamos con 10.000 mates en total. En exhibición ahora hay 3.000, que van rotando continuamente. Latas de yerba, yerberas, azucareras, termos antiguos y un bar donde se pueden degustar todas las yerbas que se les ocurran. Es un lugar muy lindo”, explicó, al tiempo que calificó el acervo como “la colección más grande del mundo”.

Plaza señaló que el objetivo de esta nueva sede es “mostrarle el mate al mundo”, resaltando su carácter de bebida nacional y símbolo de identidad argentina.

El mate y el deporte: una conexión global

Uno de los espacios más visitados del museo está dedicado al vínculo entre el mate y el deporte argentino, un canal que ayudó a la expansión global de la tradición matera. En las salas se exhiben imágenes de referentes como Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, todos ellos embajadores involuntarios del ritual matero en escenarios internacionales.

Tradición, consumo y una economía en crecimiento

La inauguración también pone en foco el peso cultural y económico del mate en Argentina. El consumo nacional promedio alcanza los 6,4 kilos de yerba mate por habitante al año, presente en más del 90% de los hogares. Además, la producción del sector registró en 2024 un récord histórico de 986.738 toneladas, concentrada principalmente en Misiones y Corrientes.

La jornada de apertura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, y permitió a cientos de visitantes disfrutar de degustaciones de más de 30 productores, espectáculos de tango y danzas folclóricas, consolidando al Museo del Mate como un nuevo atractivo cultural porteño.